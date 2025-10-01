El “Pequeño J” negó ser el autor del triple crimen en Argentina

Este martes por la noche, efectivos policiales de Perú capturaron al “Pequeño J”, el narco de 20 años acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación de Argentina, Patricia Bullrich. El terrible hecho se suscitó en la localidad bonaerense de Florencio Varela, de Argentina, donde las tres jóvenes fueron gravemente torturadas y asesinadas, a una de ellas le quitaron sus dedos y una oreja, además fue degollada.

Imágenes del momento de su captura fueron difundidas a través de redes sociales, el mismo fue interceptado cuando se encontraba viajando, en un camión oculto de camino a la ciudad de Pucusana, al sur de Lima.

En una breve declaración el “Pequeño J” miro a las cámaras televisivas y se refirió al tema, en el cual negó ser autor de los tres crímenes suscitados en Argentina.

“Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie. Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, manifestó Tony Janzen Valverde Victoriano.

Tras su captura el “Pequeño J” fue extraditado a la Argentina y se espera nuevos datos sobre su arribo a ese país, y el proceso que seguirá respecto al triple asesinato.

Valverde Victoriano nació en la localidad de La Libertad, en Perú. Se trata de un narco con dos características temibles ya que según las autoridades el sujeto sería extremadamente sanguinario y entiende los códigos que se manejan dentro del narcotráfico.

Está acusado de haber planeado y ordenado el triple crimen y de tender la trampa para atraer a las chicas que vivían en La Matanza.

