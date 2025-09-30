La historia del 'Pequeño J': de un apodo heredado a prófugo por triple crimen en Argentina

De acuerdo con el reportaje publicado por el diario peruano La República, la historia de “Pequeño J”, va más allá de una relación con los narcos, estaría relacionado a una familia ligada al delito, habría heredado el apodo del 'Pequeño J' de su padre, quien en vida habría sido un feroz criminal.

Tony Valverde Victoriano es apodado como el 'Pequeño J', quien nació y creció en un asentamiento. Según el medio peruano su padre Janhzen Valverde, fue ejecutado por una venganza tras ser un feroz criminal el año 2018.

Además, sus tíos estarían involucrados en diferentes delitos, uno de sus dos tíos paternos había sido acusado de homicidio y el otro quedó detenido por robo.

El 'Pequeño J', había crecido en medio de violencia de género y sicariato, tenía un padre ausente, quien agredía físicamente a su esposa y había abandonado a sus dos hijos Tony y Sandy, a quienes les negó la pensión alimenticia.

Su padre habría estado relacionado a grandes bandas delictivas una de ellas “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, originada en el asentamiento humano Nueva Indoamérica, tras su asesinato su hijo 'El pequeño J', en un mensaje en su cuenta de Facebook había prometido vengarlo.

“Te prometo que esto no va a quedar así, porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia”, se leería en el mensaje.

Pero según la Policía del Perú, Tony Valverde Victoriano el 'Pequeño J', no tiene antecedentes penales en ese país, pero en sus redes sociales siempre se identificó como un bandido y elogió a Pablo Escobar.

En las fotos que publicaba el sujeto se mostraba rodeado de botellas de alcohol y portaba armas utilizadas por fuerzas especiales militares. Hoy es el hombre más buscado por el asesinato de Lara, Brenda y Morena en Argentina.

