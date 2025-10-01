VIDEO: Así se realizó la inspección ocular por el caso “Saracho Fest” que cobró la vida de dos personas

El fiscal de materia Alex Vargas informó este martes que se realizó la inspección ocular, respecto al caso del “Saracho Fest”, evento organizado en la Unida Educativa Juan Misael Saracho de Oruro, por el Día de la Primavera, en el que fallecieron dos jóvenes una de 19 años, y otra de 16.

Según el fiscal, la inspección ocular sirvió para dar mayores luces sobre los hechos acontecidos el pasado 21 de septiembre, y dijo que se citará a otras personas a declarar.

“Se citará a otras personas en calidad de testigos, a efectos de tener mayor conocimiento y certeza de los hechos acontecidos, tenemos alrededor de 12 a 15 personas que ya fueron convocadas”, manifestó Vargas.

Los padres de las víctimas se hicieron presentes en la inspección, la madre de la menor fallecida de 16 años se descompensó y abandonó el lugar.

Así mismo, el fiscal dijo que el vocalista del grupo Sangre Cumbiera, quien también fue citado a participar de la inspección ocular no se hizo presente y sus abogados no supieron cómo justificar la inasistencia, sin embargo, se espera que se entregue un justificativo.

“Lo que conocemos es que se vendieron alrededor de 4.000 entradas estos han sido distribuidas a través de comisiones, conocido los ambientes la capacidad de personas no supera las 400 a 500 personas paradas”, detalló Vargas.

El caso continúa en investigación.

