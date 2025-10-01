¿Hay salida desde la terminal de Santa Cruz a Argentina?

Se había anunciado en días pasados que existiría un punto de bloqueo en la ruta sur a Santa Cruz, que conecta al departamento cruceño con los municipios de Yacuiba y Camiri, tomando en cuenta el comunicado emitido por el Consejo de Capitanes Guaraníes en la cual mencionan que las 13 capitanías pertenecientes a las entidades autónomas en Charagua y Yambae estaban mobilizados.

Los sectores habían anunciado un bloqueo desde las cero horas de este miércoles 1 de octubre, que afectaría sobre todo a la frontera con la Argentina, en exigencia de atención a su pliego petitorio en temas referidos a salud, educación y seguridad.

Hasta el momento el sector no encuentra solución a sus demandas, por lo cual se indica a transportistas como a la población que tome sus precauciones, sin embargo, hasta esta hora de la mañana el bloqueo no se ejecutó, por lo que las vías están expeditas.

El personal encargado de la venta de pasajes en la Terminal Bimodal, señaló que la venta se realiza con normalidad y no existe por el momento ningún instructivo o comunicado oficial que determiné la suspensión de la venta de pasajes.

La Unidad Operativa de Tránsito, no reportó por el momento el comunicado de algún corte de vías, por parte del pueblo guaraní. Se desconoce las causas por las que no se ejecutó dicho bloqueo, posiblemente el tema de las lluvias habría provocado que no se inicie la medida de presión.

