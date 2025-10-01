Fernando Hamdan, detenido por caso 'revuelta militar', obtuvo permiso para asistir al velorio de su madre

Este martes, Luis Fernando Hamdan salió del penal de San Pedro, donde cumple detención preventiva por el caso denominado 'revuelta militar', para asistir al velorio de su madre.

Hamdan llegó hasta la funeraria acompañado por custodios policiales. Allí agradeció el permiso concedido y lo calificó como un acto de humanidad en un momento de dolor para su familia.

“Esta tolerancia es un signo de humanidad en un momento muy difícil”, manifestó.

En contacto con los medios, Hamdan volvió a referirse al proceso en su contra y pidió al general Juan José Zúñiga que diga la verdad sobre los hechos ocurridos en Plaza Murillo.

“Que la Fiscalía le tome su declaración, que todo el mundo sepa qué fue lo que pasó en Plaza Murillo”, afirmó.

Hamdan fue aprehendido bajo la acusación de ser autor intelectual de la toma militar de Plaza Murillo, junto con Zúñiga.

Aseguró que tiene cómo defenderse y que serán las autoridades las que deberán demostrar lo contrario. Reconoció haberse reunido con Zúñiga, pero señaló que el encuentro tuvo como objetivo tratar denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos de oficiales, y no otros fines.

