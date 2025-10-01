La tarde de este martes, fuertes lluvias acompañadas de granizo se registraron en el departamento de Chuquisaca, provocando afectaciones en varias viviendas, infraestructuras educativas y áreas productivas.

Los municipios más afectados fueron El Villar y Alcalá, donde se reportaron graves destrozos. En imágenes difundidas en redes se observa cómo vecinos levantaban en sus manos grandes bolas de granizo, reflejo de la intensidad del fenómeno.

De acuerdo con reportes locales, la infraestructura de varias unidades educativas sufrió daños, al igual que producciones agrícolas, lo que genera preocupación entre la población.

Videos y fotografías muestran la fuerza de la granizada que provocó severos destrozos en la región, mientras las autoridades locales evalúan los daños para coordinar la asistencia a las familias afectadas.

