Emiten alerta por lluvias con tormentas eléctricas y posible granizo en varias regiones del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este lunes sobre lluvias con tormentas eléctricas y posible granizo, que se suscitarán en algunas regiones del país.

Las zonas más afectadas serían el altiplano y los valles del país. Según Gilda Mamani, pronosticadora del Senamhi, las lluvias serán muy puntuales.

“Vamos a tener lluvias significativas de forma muy puntual lo que tendríamos es al Norte de La Paz, Los Yungas, el departamento del Beni, Trópico de Cochabamba, Los Valles, Chuquisaca, Potosí. Estaríamos teniendo lluvias acompañadas por tormentas eléctricas, no se descarta que podríamos tener la presencia de granizo”, manifestó Mamani.

Respecto al departamento de Santa Cruz, Mamani, afirmó que en ese departamento rige una alerta naranja por fuertes vientos.

“Se emitió una alerta meteorológica por vientos moderados y temporalmente fuertes que principalmente estaría afectando al departamento de Santa Cruz, norte integrando, esta alerta va registrándose en el sector del Trompillo vientos por más de 60 kilómetros por hora”, agregó Mamani.

Piden a la población tomar sus previsiones.

