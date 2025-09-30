¡Atención conductores! Estos son los cortes de vías en las carreteras de oriente a occidente

A través de un comunicado la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), anunció el corte de vías de manera temporal, por trabajos de mantenimiento a realizar.

Las rutas donde se efectuará el corte son las rutas de La Paz – Oruro y Cochabamba – Santa Cruz, piden tomar precauciones a la población.

Según las autoridades de la ABC, estas actividades requieren el cierre de un carril en algunos tramos, mientras que el otro permanecerá habilitado.

“La carretera La Paz – Oruro, tenemos un cierre parcial de la vía, significa que se está circulando únicamente en un sentido y se hace cortes por tramos, es decir dejan pasar movilidades por un momento, se corta en el otro sentido y hacer ese intercambio. De la misma forma en la carretera Cochabamba – Santa Cruz, a la altura de Villa Tunari”, manifestó el jefe de operaciones de la Terminal, Alejandro Mayorga.

Desde la Terminal de Buses de La Paz, aseguran que los viajes hacia Cochabamba y Santa Cruz no se paralizarán, aunque recomiendan a los pasajeros salir con anticipación debido a que los tiempos podrían ser más largos.

“No tenemos información sobre el tiempo de duración que tendrán estos trabajos, pero pedimos que tengan previsiones. Los viajeros llegarán probablemente con un una media hora o una hora más de retraso a sus destinos”, afirmó Mayorga.

Así mismo las autoridades exhortan a los conductores a manejar con precaución, especialmente en los sectores donde solo un carril estará disponible.

