Transportistas y ANH inspeccionan surtidores en La Paz tras denuncias por mala calidad de gasolina

Ante las denuncias por supuesta mala calidad de la gasolina, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), junto con representantes del transporte, realizó este lunes una serie de inspecciones en surtidores de La Paz.

El dirigente de Transporte Libre, Limbert Tancara, informó que hasta el momento se verificaron tres estaciones de servicio en las zonas de Pampahasi, Periférica y la avenida Montes.

“El resultado que está otorgando la ficha técnica corresponde al marco normativo de la ANH. En el aspecto de la mezcla de etanol, en el olor y color está dentro de la normativa”, afirmó Tancara.

Pese a estos resultados, los transportistas expresaron su sorpresa. Según Tancara, desde el viernes hasta este lunes la gasolina parece “óptima”, mientras que la semana pasada presentaba color oscuro y sedimentos.

“Estamos a la espera del informe final y también del análisis que mandamos a la universidad sobre la gasolina de color oscuro que recogimos antes”, agregó el dirigente.

La inspección de este lunes habría arrojado niveles dentro de lo normal en la distribución de gasolina. Sin embargo, el sector del transporte insiste en que este no es el mismo combustible que se expendió días atrás y esperan conocer a detalle el informe oficial de la ANH.

