TEMAS DE HOY:
caso de necrofilia ACCIDENTE Crimen en La Paz

29ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Transportistas y ANH inspeccionan surtidores en La Paz tras denuncias por mala calidad de gasolina

El sector del transporte señaló que la gasolina ahora cumple la norma, pero aseguran que la semana pasada el combustible era oscuro y con sedimentos.

Jhovana Cahuasa

29/09/2025 20:31

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Ante las denuncias por supuesta mala calidad de la gasolina, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), junto con representantes del transporte, realizó este lunes una serie de inspecciones en surtidores de La Paz.

El dirigente de Transporte Libre, Limbert Tancara, informó que hasta el momento se verificaron tres estaciones de servicio en las zonas de Pampahasi, Periférica y la avenida Montes.

“El resultado que está otorgando la ficha técnica corresponde al marco normativo de la ANH. En el aspecto de la mezcla de etanol, en el olor y color está dentro de la normativa”, afirmó Tancara.

Pese a estos resultados, los transportistas expresaron su sorpresa. Según Tancara, desde el viernes hasta este lunes la gasolina parece “óptima”, mientras que la semana pasada presentaba color oscuro y sedimentos.

“Estamos a la espera del informe final y también del análisis que mandamos a la universidad sobre la gasolina de color oscuro que recogimos antes”, agregó el dirigente.

La inspección de este lunes habría arrojado niveles dentro de lo normal en la distribución de gasolina. Sin embargo, el sector del transporte insiste en que este no es el mismo combustible que se expendió días atrás y esperan conocer a detalle el informe oficial de la ANH.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD