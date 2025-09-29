Choferes piden reunión urgente con YPFB por largas filas y escasez de diésel en el país

Ejecutivos de la Federación de Choferes de Bolivia exigieron este lunes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) una respuesta concreta a su solicitud frente al desabastecimiento de diésel, que —según denuncian— afecta gravemente al sector del transporte pesado.

“Estamos esperando una reunión para dialogar con el encargado de la planta y conocer las falencias. Queremos que nuestras demandas sean atendidas”, declaró uno de los representantes del transporte pesado.

El dirigente explicó que tienen varios puntos por plantear y que esperan concretar un encuentro con YPFB Logística. Según detalló, muchos transportistas pasan días enteros en largas filas para acceder al combustible, lo que ha alterado completamente su rutina laboral y familiar.

“Las filas están largas, estamos a una semana de poder cargar diésel, por lo tanto, nuestros compañeros ya no tienen una vida social, ni en sus hogares, las unidades de transportes están como si esas fueran sus casas, esperemos que ahora atiendan a nuestras demandas”, afirmó el dirigente del Transporte Pesado.

