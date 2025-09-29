TEMAS DE HOY:
caso de necrofilia ACCIDENTE Crimen en La Paz

31ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Choferes piden reunión urgente con YPFB por largas filas y escasez de diésel en el país

El sector denuncia retrasos de hasta una semana para acceder al diésel, con impacto directo en su trabajo y vida familiar.

Jhovana Cahuasa

29/09/2025 17:38

Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Ejecutivos de la Federación de Choferes de Bolivia exigieron este lunes a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) una respuesta concreta a su solicitud frente al desabastecimiento de diésel, que —según denuncian— afecta gravemente al sector del transporte pesado.

“Estamos esperando una reunión para dialogar con el encargado de la planta y conocer las falencias. Queremos que nuestras demandas sean atendidas”, declaró uno de los representantes del transporte pesado.

El dirigente explicó que tienen varios puntos por plantear y que esperan concretar un encuentro con YPFB Logística. Según detalló, muchos transportistas pasan días enteros en largas filas para acceder al combustible, lo que ha alterado completamente su rutina laboral y familiar.

“Las filas están largas, estamos a una semana de poder cargar diésel, por lo tanto, nuestros compañeros ya no tienen una vida social, ni en sus hogares, las unidades de transportes están como si esas fueran sus casas, esperemos que ahora atiendan a nuestras demandas”, afirmó el dirigente del Transporte Pesado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD