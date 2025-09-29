TEMAS DE HOY:
Choferes protestan en puertas de la ANH y denuncian que la gasolina dañó a más de 300 vehículos

Transportistas instalaron un mitin de protesta en puertas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en La Paz, cortaron la vía y advierten con impedir el ingreso de funcionarios a las oficinas.

Jhovana Cahuasa

29/09/2025 10:08

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

Desde tempranas horas de este lunes, decenas de transportistas instalaron un mitin de protesta, en las puertas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en La Paz, denunciando la afectación a más de 300 vehículos, debido a la venta de combustible de mala calidad.

Según refieren este hecho provocó fallas mecánicas en más de 300 motorizados. Exigen respuestas inmediatas y advirtieron que no permitirán el ingreso de funcionarios hasta ser atendidos.

Además, cortaron las vías impidiendo el tránsito vehicular, específicamente en la avenida 20 de Octubre de La Paz, ocasionando que otras movilidades tomen otras vías de circulación.

La población se vio afectada ante ese hecho, ya que muchos transitan por el lugar para llegar a sus fuentes laborales, o establecimientos educativos en el caso estudiantes.

Uno de los choferes afectados por el bloqueo de vías, también denunció que el combustible afectó a su vehículo, piden a las autoridades atender la denuncia.

 

