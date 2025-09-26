TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Quiénes se beneficiarán con el incremento salarial del 5% aprobado por el Gobierno?

A través del Decreto Supremo Nro 5461, el Gobierno Nacional dispuso el incremento salarial del 5%, para trabajadores de algunos sectores. Se excluye de este incremento a quienes tengan altos cargos.

Jhovana Cahuasa

26/09/2025 9:42

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

El Gobierno Nacional aprobó el incremento salarial del 5% para los trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y de las mineras estatales Vinto, Colquiri, Huanuni y Corocoro, así lo declara el Decreto Supremo Nro 5461.

Esta norma fue aprobada antes del viaje del presidente de Estado Luis Arce Catacora. El Decreto Supremo además aclara que los altos cargos de estas empresas no serán beneficiadas con el incremento.

El decreto que tiene el respaldo del Decreto Supremo Nro 5383, fue lanzado el 1 de mayo de esta gestión, que establece el incremento salarial del 5% para la gestión 2025. 

¿A quiénes no beneficia el incremento?

Se excluye del incremento “al personal especializado de ENDE matriz y a los cargos de Jefe Unidad; Jefe Proyecto I; Asesor; Jefe Área I, II, III; Jefe Regional I, II, III; Profesional Senior; Profesional I, II, III; Coordinador I, II y Analista I”; además de los trabajadores que tienen un haber básico mayor a 12.148 bolivianos.

Respecto a Entel, el aumento no llegará a los cargos de Gerente General, Gerentes Nacionales, Gerentes Regionales y Subgerentes.

En tanto en la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se excluye del incremento salarial al presidente de Directorio, Gerente General, Gerentes Nacionales, Auditor Interno Principal y Subgerentes Nacionales.

 

