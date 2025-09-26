Capturan al sujeto que robó y amenazó con un cuchillo a una pasajera en un micro por Los Pozos

A través de un patrullaje preventivo, la Policía logró capturar y aprehender al sujeto identificado como Fernando A., quien sería uno de los implicado en el robo violento cometido contra una pasajera en un micro, en inmediaciones de la zona Los Pozos, calle Campero, Santa Cruz.

El sujeto es sindicado de haber amenazado con un cuchillo a la pasajera del micro suscitado en pasados días, fue identificado como uno de los participantes del robo a través de redes sociales y estaba siendo buscado.

El teniente coronel Robert Ruiz Medina, brindó la información, y dijo que se logró la captura del sindicado gracias a un patrullaje preventivo que se realiza en horas de la noche.

“Se llega a conocer de un robo que estaba circulando en las redes sociales, es así que hoy en el servicio de patrullaje rutinario se llega a identificar a una persona que, coincidida con las características, de uno de los tres sujetos que roban celulares, el mismo reconoció la comisión del ilícito”, manifestó Ruiz.

El jefe policial señaló que el sujeto afirmó que sus cómplices se encuentran en un alojamiento, por lo que se busca coordinar acciones para dar con su paradero.

La autoridad señaló que estos robos se hacen habituales por lo que pide a la población tomar los recaudos correspondientes.

