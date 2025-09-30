TEMAS DE HOY:
Docente fallecido Droga camuflada bullying

29ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Docente de la UPEA muere tras ser hallado con graves heridas en vía pública de El Alto

El docente de Veterinaria fue hallado inconsciente en la zona 12 de Octubre. Pese a ser trasladado a dos hospitales, falleció. La Policía investiga el caso.

Red Uno de Bolivia

29/09/2025 21:47

Foto: Red Uno
El Alto

Escuchar esta nota

Este lunes se confirmó el fallecimiento de un docente de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), quien había sido encontrado gravemente herido en plena vía pública días atrás.

El profesor, identificado como parte de la carrera de Veterinaria, fue auxiliado en la zona 12 de Octubre, cerca del alojamiento Dalias, y trasladado inicialmente a la Clínica San Salvador.

“Lo encontraron inconsciente, con hematomas y fractura de cráneo. Luego fue derivado a la Caja Cordes, donde lamentablemente perdió la vida”, informó la doctora Mónica Domínguez, directora de la clínica San Salvador.

De acuerdo con el reporte médico, el docente presentaba un alto grado alcohólico al momento del auxilio. La Policía investiga las causas de las lesiones, sin descartar que se trate de una agresión o de una caída accidental.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD