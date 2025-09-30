Docente de la UPEA muere tras ser hallado con graves heridas en vía pública de El Alto

Este lunes se confirmó el fallecimiento de un docente de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), quien había sido encontrado gravemente herido en plena vía pública días atrás.

El profesor, identificado como parte de la carrera de Veterinaria, fue auxiliado en la zona 12 de Octubre, cerca del alojamiento Dalias, y trasladado inicialmente a la Clínica San Salvador.

“Lo encontraron inconsciente, con hematomas y fractura de cráneo. Luego fue derivado a la Caja Cordes, donde lamentablemente perdió la vida”, informó la doctora Mónica Domínguez, directora de la clínica San Salvador.

De acuerdo con el reporte médico, el docente presentaba un alto grado alcohólico al momento del auxilio. La Policía investiga las causas de las lesiones, sin descartar que se trate de una agresión o de una caída accidental.

