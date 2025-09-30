“Temo que pierda la vista”: Estudiante sufre desgarro ocular tras ser golpeada con un celular en clases

Una madre de familia denunció una grave agresión a su hija, una estudiante de 17 años al interior de su unidad educativa, en la zona del Plan 3.000. Ante la Dirección Distrital de Educación, la familia de la víctima presentó un informe forense que establece 20 días de impedimento para la menor, quien sufrió un desgarro ocular tras ser golpeada con un celular.

La madre, que pidió mantener su identidad en reserva, relató que su hija ha sido víctima de acoso y bullying por parte de algunos compañeros, y en especial de una chica que la golpeó. "Le agredió y le dio con el celular en el ojo, mi hija tiene un pequeño desgarre y tiene un impedimento de 20 días", declaró la mujer, visiblemente angustiada.

Temor por la visión y pedido de justicia

La situación médica de la menor es delicada, ya que la madre teme por el estado de su ojo y está a la espera de los resultados de un médico oftalmólogo. "Esperemos que no haya pasado a mayores porque posiblemente tenga que hacerle una cirugía de emergencia a mi hija", afirmó.

La agresión ocurrió hace una semana, dentro del colegio, mientras las menores estaban en clases. La víctima ya cuenta con atención médica y apoyo legal, y la familia ha presentado la denuncia ante la Defensoría de la Niñez, que también está asistiendo el caso.

La progenitora hizo un llamado urgente a las autoridades. "Le pediría al fiscal asignado al caso que me ayude a que se le haga justicia a mi hija, a la policía que haga su trabajo y me den las garantías, que es lo que más estoy pidiendo para mi hija", solicitó, indicando que actualmente ella está cubriendo todos los gastos médicos.

Incumplimiento de medidas: La agresora sigue en el colegio

El aspecto más alarmante de la denuncia es el presunto incumplimiento de las medidas acordadas tras la agresión. La madre indicó que, tras una reunión con la directora y mediación de la Defensoría, se firmó un acta en la Distrital donde se determinó que la presunta agresora debía ser cambiada de colegio.

No obstante, la madre aseguró que la estudiante denunciada sigue asistiendo a clases con normalidad, incluso siendo atendida por la psicóloga del colegio. "Hoy por la tarde fuimos al colegio y la señorita estaba en el colegio, cuando no debería estar ya en el colegio", denunció la madre.

La víctima se encuentra en reposo por su delicado estado de salud, mientras la presunta agresora seguiría asistiendo a la unidad educativa, según la denuncia.

Se espera que mañana se emita un informe por parte del fiscal asignado al caso para conocer los avances en la investigación y las acciones legales que se tomarán en respuesta a esta grave denuncia de agresión.

