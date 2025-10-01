Investigan agresión con tijeras a un niño en colegio de Sacaba

Un grave hecho de violencia escolar es investigado en Sacaba, donde un estudiante habría agredido con unas tijeras a un compañero dentro de una unidad educativa.

Autoridades de la Dirección Departamental de Educación (DDE) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se reunieron con el director del colegio para coordinar acciones inmediatas. Este miércoles, ambos menores involucrados recibirán atención psicológica con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Desde el Centro Integral Contra la Violencia informaron que un equipo de psicólogos realizará la valoración de los estudiantes, tanto del presunto agresor como de la víctima.

“Se conforma un equipo de psicólogos para poder realizar la valoración psicológica a los niños que estarían involucrados en este hecho. Ambos estudiantes van a ser evaluados y, de acuerdo a los resultados, se determinará si es necesario un seguimiento posterior”, explicó Carmelo Valencia, representante de la Defensoría de la Niñez en Sacaba.

Asimismo, no se descarta que detrás del hecho exista un posible caso de bullying, lo que será confirmado o descartado tras las investigaciones y pericias psicológicas.

“El niño realmente intenta agredir a su compañero, pero creemos que podría tratarse de una respuesta a una molestia o pelea previa entre pares. Lo que corresponde ahora es conocer las causas y motivos a través de las valoraciones que realizará el equipo psicológico a ambos menores”, añadió Valencia.

Actualmente, personal de la Dirección Distrital de Educación de Sacaba y de la Defensoría continúan con las inspecciones dentro de la unidad educativa, con el objetivo de establecer la verdad de los hechos y aplicar las medidas correspondientes.

