"Estudiante agredida con un celular venía siendo víctima de bullying", dijo su abogada

Una estudiante de 17 años sufrió una grave agresión dentro de una unidad educativa en la zona del Plan 3000, que podría provocar la pérdida de un ojo. El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero, cuando otra alumna, de 18 años, la atacó presuntamente tras un conflicto originado por una fotografía tomada a uno de sus trabajos escolares.

Eliana Vargas, abogada de la menor agredida, explicó que la agresión se produjo luego de que la víctima se alejara de su compañera debido a constantes situaciones de acoso y maltrato. "Todo viene de un bullying que ella venía recibiendo dentro de la unidad educativa, lo que generó que se alejara de esta señorita", explicó.

Según el relato, el día del ataque, la agresora reaccionó violentamente al percatarse de que la víctima había tomado una fotografía de uno de sus trabajos escolares. La joven de 18 años habría propinado un puñetazo a la víctima, quien usaba lentes. El golpe hizo que los lentes se quebraran, además habría utilizado un celular para golpearla nuevamente, causándole un desgarro en el ojo.

El informe médico indica que la adolescente tiene 20 días de impedimento y presenta sangrado ocular y hematomas severos. Se evalúa si requerirá una intervención quirúrgica.

Pese a que se firmó un acta que impedía el retorno de la agresora a la unidad educativa, la familia denunció que esta continuó asistiendo a clases con normalidad. “La directora no actuó conforme a lo establecido. Incluso increpó al efectivo policial que intentaba hacer cumplir la medida”, denunció Vargas.

La abuela de la menor manifestó su preocupación por el estado emocional de su nieta. “Está asustada, no duerme, no come. Llora y no quiere volver al colegio. Solo pedimos justicia”, expresó.

La familia espera que las autoridades educativas y judiciales tomen cartas en el asunto para garantizar la seguridad y bienestar de la adolescente.

Mira la programación en Red Uno Play