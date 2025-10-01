Cochabamba: lluvias torrenciales provocan inundaciones y paralizan el Tren Metropolitano

Una intensa lluvia registrada desde la madrugada de este miércoles provocó serias inundaciones en distintas zonas de la ciudad de Cochabamba, generando caos vehicular, colapso de desagües y la paralización temporal del tren metropolitano.

El punto más crítico se registró en la final avenida Ayacucho, zona sur, donde, como ocurre cada año, los desagües pluviales se saturaron y colapsaron, provocando que la vía quedara completamente anegada. El agua acumulada obligó al cierre del tráfico en ambos sentidos y generó largas filas de vehículos, además de desvíos hacia calles alternas que rápidamente colapsaron por la congestión.

La situación se complicó aún más cuando un camión que transportaba bombas de agua quedó atascado sobre las vías del tren metropolitano, bloqueando la circulación de la Línea Verde. Esto dejó a pasajeros varados y agravó el caos en la zona.

La Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) llegó al lugar para realizar labores de desfogue con motobombas. Sin embargo, los trabajos se vieron entorpecidos por la gran cantidad de basura que saturó los sistemas de drenaje.

“Hemos encontrado bolsas, botellas e incluso baldes que los comerciantes arrojan a los desagües. Es impresionante la cantidad de desechos que retiramos. No importa cuánto invirtamos en renovar el sistema, si la población no toma conciencia, seguiremos teniendo este problema”, explicó Denis Rosales, jefe de la UGR.

Aunque otras vías como la avenida 6 de Agosto, Barrientos y Esteban Arce ya fueron despejadas, el desnivel de la Ayacucho Sur seguía completamente anegado hasta horas de la tarde.

Las autoridades municipales advirtieron que Cochabamba atraviesa una primavera atípica, marcada por lluvias intensas y repentinas que incrementan el riesgo de inundaciones en zonas críticas de la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play