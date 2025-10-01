Fuerte tormenta en Santa Cruz deja avenidas inundadas y árboles caídos

Luego de varios días de calor agobiante, la madrugada del miércoles Santa Cruz fue sacudida por una intensa tormenta acompañada de fuertes vientos. En distintos sectores de la capital cruceña, las precipitaciones provocaron inundaciones en avenidas principales y el desplome de un árbol que bloquea carriles en una vía estratégica.

La caída del árbol ocurrió entre la avenida Cristo Redentor y Beni —al Segundo Anillo—, tras la combinación de vientos arrachados y lluvias persistentes que azotaron la ciudad desde aproximadamente las 23:30 de la noche. Testigos dijeron que el tronco era de dimensiones considerables, y que la caída sorprendió a conductores que transitaban por la zona.

La emergencia obligó a restringir la circulación, el carril izquierdo quedó completamente obstruido, obligando a los vehículos a desviarse por el carril derecho. Las unidades de emergencia y las brigadas municipales ya se movilizan para despejar el tramo dañado y restablecer el tránsito con seguridad.

Las autoridades meteorológicas locales advierten que el episodio no ha concluido, desde este jueves se espera un ascenso progresivo de la temperatura, acompañado de ráfagas de viento. Esta combinación podría aumentar el riesgo de eventos similares en zonas vulnerables, como árboles envejecidos o vías con drenaje deficiente.

Mira la programación en Red Uno Play