“¡Esa plata no es mía, se llevaron Bs 6.000!”: joven denuncia robo en tienda del Plan 3000

Momentos de angustia vive un joven trabajador del barrio Paraísito, en la zona del Plan 3000 en Santa Cruz, tras denunciar un violento robo en la tienda donde trabaja. Según su relato, una mujer ingresó al local en dos ocasiones y logró llevarse dinero en efectivo, jabones y tarjetas telefónicas, con un botín que supera los 6.000 bolivianos.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, imágenes que muestran cómo la sospechosa primero toca la puerta, verifica que no hay nadie y tras merodear por el lugar, finalmente logra entrar.

“Pasa que tenía una emergencia en el hospital, fui un rato y se entraron a robar acá una señorita. Se llevaron tarjetas, dinero, un valor aproximado de 6.000 bolivianos y ahora no sé qué hacer, porque esa plata no es mía. Tengo que reponer y mi jefe me pide cuentas. Quisiera que la atrapen, porque ahora tengo esa deuda pendiente”, relató con impotencia el trabajador afectado.

El joven detalló que en un primer intento la mujer se llevó algunos jabones, pero luego regresó para abrir el cajón donde estaba guardado el dinero. La describe como una mujer de entre 24 y 25 años, delgada, de tez morena y rasgos “medio chinita”, que habría sido vista merodeando en la zona.

El afectado pidió a la Policía que actúe de manera inmediata para dar con la responsable y evitar que siga cometiendo delitos en el barrio.

Mira la programación en Red Uno Play