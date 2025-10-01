“¡Borra todo ya! Si no, yo voy a pagar”, el audio que revela la brutalidad del triple crimen en Argentina

La desaparición y posterior asesinato de la quinceañera Lara Gutiérrez y de sus primas, Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, sigue estremeciendo a la comunidad argentina. En las últimas horas, la investigación dio un giro con dos hechos clave, la captura en Perú del líder criminal Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y la filtración de una serie de audios que exponen con crudeza lo ocurrido el día del crimen.

Las tres jóvenes fueron encontradas sin vida en una vivienda en Florencio Varela, Argentina. Allí, durante el cateo, la policía detuvo a cuatro personas que intentaban limpiar la escena, entre ellas Magalí Celeste y su pareja, Miguel Villanueva, responsables de la casa. Ambos fueron sorprendidos refugiados en un albergue transitorio dentro de la misma propiedad.

Antes del hallazgo, la policía había localizado un vehículo completamente incendiado, el mismo en el que Brenda, Morena y Lara habían subido para dirigirse a una fiesta, atraídas por la promesa de un pago de 300 dólares. Esa pista condujo directamente hasta la casa donde finalmente se hallaron los cuerpos.

Lo más perturbador salió a la luz tras la recuperación de varios mensajes de voz enviados por Magalí Celeste a su madre adoptiva, funcionaria del Ministerio de Educación bonaerense. En esos audios, Magalí narró con desesperación lo que presenció: “Estamos en un albergue transitorio, refugiados porque nos quieren matar”, confesó con la voz alterada, asegurando que había sido testigo de la brutalidad con la que atacaron a las tres jóvenes.

Según fuentes judiciales, Magalí describió cómo comenzaron a torturarlas y mutilarlas antes de darles el golpe final. Minutos después, envió otro mensaje cargado de miedo: “Borra todo ya. En serio, borralo. Mamá, borra las conversaciones (...) Si me entrego el jefe se va a enterar y chau Celeste”.

Los investigadores confirmaron que la madre de Magalí colaboró con la justicia entregando los audios, que se convirtieron en pieza fundamental del caso.

En otros audios divulgados por medios locales, Magalí se escucha temerosa y resignada: “No puedo ir sola, voy a pagar el pacto de todos”, afirmó, insinuando que debía arreglar cuentas con su jefe, en clara referencia al capo “Pequeño J”, señalado como el autor intelectual del secuestro y asesinato.

El martes 30 de septiembre, la policía peruana logró detener a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. El hombre es acusado de haber ordenado el secuestro, tortura y asesinato de Lara, Brenda y Morena en Florencio Varela.

El caso no solo conmocionó a las familias de las víctimas, sino también a toda la sociedad argentina, que exige justicia tras conocer el contenido de unos audios que, por su crudeza, revelan la verdadera dimensión del horror que vivieron las jóvenes en sus últimos minutos de vida.

