VIDEO: Así fue detenido durmiendo en la calle, Matías Agustín Ozorio, clave en el triple crimen

Matías Agustín Ozorio, de 28 años, emergió en las últimas horas como un capítulo clave en la investigación del triple femicidio de Florencio Varela (Argentina). El joven, señalado como mano derecha del prófugo “Pequeño J”, fue capturado en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la Interpol de la PFA, mientras dormía en plena vía pública.

Durante su detención, Osorio confesó que estaba escapando desde Argentina. “Yo vengo escapando desde Trujillo”, dijo, y se defendió: “Me trajeron de engaño unos narcos, mafiosos”. Según sus declaraciones, fue trasladado a Perú por un grupo de narcotraficantes a quienes les debía dinero, situación que lo habría vinculado indirectamente al crimen.

“Desde cuándo estás acá en el Perú?”, le preguntaron los agentes. “Una semana, hace dos días me escapé”, respondió. Relató además que su llegada a la zona fue forzada: “Me trajeron de engaño, me dijeron que yo tenía que”. Osorio aseguró que provenía de Córdoba y que su situación en las calles respondía a la fuga de la justicia y a la presión de los narcos.

Los investigadores destacan que detrás del triple femicidio estaría una banda vinculada al narcotráfico peruano, con ramificaciones en la región. Aunque se trata de una organización pequeña y desprolija, sus conexiones internacionales complican la investigación.

Con varios integrantes ya detenidos, la Justicia logró capturar a “Pequeño J”, considerado el autor intelectual del asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Mira el video:

