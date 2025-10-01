La noche de este martes, un vehículo patrullero de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) impactó violentamente contra un domicilio particular ubicado en la avenida Segunda Circunvalación y Atahualpa, en Cochabamba. El hecho dejó cuantiosos daños materiales tanto en la vivienda, de acuerdo a las primeras informaciones, no se registraron heridos.

Según el testimonio de los vecinos, el vehículo patrullero habría quedado estacionado sin el freno de mano. El efectivo policial descendió de la movilidad para comprar comida, y al encontrarse la calle en pendiente, la camioneta se desplazó sola hasta estrellarse contra la vivienda.

“Todo mi ambiente está destrozado. El policía dice que van a arreglar, pero sabemos cómo es, entre ellos se tapan. Gracias a Dios no hubo heridos, pero dos personas se salvaron de milagro. Queremos que nos repongan todo, porque no es justo que quede así”, expresó el dueño de la propiedad afectada.

¡Estaba sin freno de mano! Patrulla policial terminó 'incrustada' en el muro de una vivienda. Foto: Red Uno

En el interior de la casa, se evidencian severas afectaciones, paredes rajadas, muebles destrozados, caída de parte del techo, electrodomésticos dañados y pertenencias cubiertas de polvo y escombros. El impacto afectó dos niveles de la vivienda, incluida la cocina y la habitación principal, donde por pocos segundos no se encontraba uno de los moradores.

Los inquilinos, que no son propietarios del inmueble, acudieron hasta dependencias de la EPI Norte junto al efectivo policial para sentar la denuncia. Sin embargo, de acuerdo a los vecinos, no se firmó ningún documento formal, quedando solo en un compromiso verbal que el uniformado cubriría los daños.

Los afectados exigen que se repongan todos los daños y advierten que no permitirán que el caso quede en el olvido.

