“En menos de un mes”: Por cuarta vez, delincuentes ingresan a robar en colegio del Plan 3.000

La regente señaló que, por la similitud en horarios y modus operandi, se sospecha que podrían ser las mismas personas.

Charles Muñoz Flores

01/10/2025 11:20

Por cuarta vez consecutiva roban en colegio del Plan 3000. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La inseguridad vuelve a golpear a una unidad educativa del barrio 12 de diciembre, donde por cuarta vez en menos de un mes delincuentes intentaron sustraer objetos del colegio. Esta vez, gracias a la alerta de un vecino, los antisociales no lograron llevarse las mesas que habían comenzado a cargar.

“Sí, en menos de un mes esta es la cuarta vez que ingresan antisociales a nuestro establecimiento. Pero esta ocasión, gracias al aviso de un vecino, los delincuentes dejaron lo que intentaban robar y no pudieron consumar su fechoría”, explicó Stephanie, regente del colegio.

En los robos anteriores, los antisociales se llevaron computadoras y un proyector en la primera ocasión, una garrafa en la segunda y un equipo de música en la tercera. La regente señaló que, por la similitud en horarios y modus operandi, se sospecha que podrían ser las mismas personas.

“La falta de presencia de gendarmes facilita que los delincuentes vigilen y entren al colegio. Hacemos un llamado a las autoridades para que retomen la custodia de las unidades educativas como se hacía antes”, agregó Stephanie.

El colegio cuenta con cámaras de vigilancia, las cuales están siendo analizadas para identificar a los responsables y evitar que estos robos continúen afectando a la comunidad educativa.

 

 

