“En menos de un mes”: Por cuarta vez, delincuentes ingresan a robar en colegio del Plan 3.000

La regente señaló que, por la similitud en horarios y modus operandi, se sospecha que podrían ser las mismas personas.
01/10/2025 11:20
La inseguridad vuelve a golpear a una unidad educativa del barrio 12 de diciembre, donde por cuarta vez en menos de un mes delincuentes intentaron sustraer objetos del colegio. Esta vez, gracias a la alerta de un vecino, los antisociales no lograron llevarse las mesas que habían comenzado a cargar.
“Sí, en menos de un mes esta es la cuarta vez que ingresan antisociales a nuestro establecimiento. Pero esta ocasión, gracias al aviso de un vecino, los delincuentes dejaron lo que intentaban robar y no pudieron consumar su fechoría”, explicó Stephanie, regente del colegio.
En los robos anteriores, los antisociales se llevaron computadoras y un proyector en la primera ocasión, una garrafa en la segunda y un equipo de música en la tercera. La regente señaló que, por la similitud en horarios y modus operandi, se sospecha que podrían ser las mismas personas.
El colegio cuenta con cámaras de vigilancia, las cuales están siendo analizadas para identificar a los responsables y evitar que estos robos continúen afectando a la comunidad educativa.
