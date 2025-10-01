TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Tipuani: hombre muere aplastado por una enorme roca mientras trabajaba

Una roca de aproximadamente 4 metros de diámetro aplastó a un trabajador, provocando su muerte instantánea. El hombre realizaba labores en una empresa minera, y tras la remoción de tierra, la roca lo impactó.

Red Uno de Bolivia

01/10/2025 11:07

Foto: Referencial Redes Sociales.
La Paz

El subcomandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este martes, sobre un trágico hecho suscitado en la localidad de Tipuani del departamento de La Paz, donde un hombre murió tras ser impactado por una roca gigante.

“Debemos informar sobre el deceso de una persona de 48 años de edad, este hecho ocurrió en el municipio de Tipuani, específicamente en la Empresa Minera Tipuani”, manifestó Paz.

Según la autoridad policial el hecho se suscitó cuando se realizaban trabajos con un tractor, que hizo que una piedra de gran tamaño cayera en la humanidad de uno de los trabajadores y quedó aplastado.

“Los trabajos que realizaban con un tractor hicieron que cayera una piedra de gran tamaño que lamentablemente aplastó a un barranquillero, es decir a una persona que estaba realizando trabajos de minería residuales en este sector”, afirmó Paz.

El varón de 48 años, tras ser impactado y aplastado por la roca gigante había fallecido de forma instantánea.

Personal policial llegó al lugar y procedió al levantamiento legal del cadáver, el mismo fue trasladado a la morgue del Hospital de Tipuani, y se iniciaron las investigaciones si existe responsabilidad de terceras personas, o de la empresa minera.

“Como antecedentes conocemos que esta persona, realizaba trabajos de búsqueda de oro a través de los residuos que se disponen después de haber concluido la jornada laboral. La piedra que cayó sobre él, es una piedra de aproximadamente tres a cuatro metros, es decir una piedra de gran tamaño que provocó su fallecimiento”, detalló Paz.

 

