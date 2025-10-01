¡Vieron su cabeza en el muro! Un recluso hizo una soga con colchas y trató de fugar de una cárcel en Tarija

Ocurrió en la cárcel de Morros Blancos de Tarija, donde un recluso fue sorprendido intentando darse a la fuga, sin embargo, un patrullero que realizaba una ronda de seguridad, logró verlo en el momento en que lograba alcanzar la cima del muro.

“El patrullero que estaba en patrullaje externo, habría visto una cabeza asomarse por el perímetro, por el muro. Entonces en ese momento se activan los protocolos de seguridad y se logra evidenciar que el señor Luis M.G., con alias del ‘Sicario’, se encontraba con una cuerda artesanal realizada con colchas cortadas y ya intentando subir y pasar el muro”, informaron desde el penal.

Según se informó, el recluso ya había lanzado la cuerda para poder saltar el muro de la cárcel, fue aprehendido y puesto en aislamiento.

El recluso se encuentra recluido con detención preventiva en la cárcel de Morros Blancos por tráfico de sustancias controladas, y ahora su situación se agrava por intento de evasión.

Autoridades policiales señalaron que reforzarán la seguridad en la cárcel para evitar este tipo de hechos, se solicitó apoyo por parte de Estaciones Policiales Integrales (EPI) cercanas.

