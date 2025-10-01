En cajas y jaulas: Así comercializan mascotas en 'La Cancha' de Cochabamba

Durante la mañana de este miércoles, personal del Departamento de Zoonosis y de la Intendencia Municipal, llegaron hasta los mercados de Cochabamba, conocido popularmente como “La Cancha”, y realizaron una inspección a la venta de mascotas.

El personal hizo un recorrido a lo largo de la avenida Pulacayo, donde evitaron el asentamiento de vendedores ambulantes que suelen trasladar animalitos en jaulas y cajas, y afortunadamente, encontraron una cantidad mínima de mascotas en la zona.

“Era tierra de nadie, la Pulacayo y Barrientos hace tiempo, donde se decomisaban entre 100 a 120 animalitos por operativo. Ahora están viendo que son pocos, aislados, aquí tengo uno en mis manos. Sin embargo, el señor intendente ha procedido a hacer un relevamiento y va a coordinar con nosotros, porque la venta en vía pública, de acuerdo a ley, está prohibida”, indicó Diego Prudencio, jefe de Zoonosis.

Durante su inspección al interior del mercado La Pampa, en la zona donde se realiza la venta de mascotas, realizaron recomendaciones a los comerciantes, recordándoles el cuidado que deben tener con los animalitos.

Recordemos que, en pasados días, Zoonosis Cochabamba, logró rescatar 100 animalitos que se encontraban hacinados dentro de un depósito en la zona Sur, 35 de ellos serán puestos en adopción durante la jornada de este jueves 2 de octubre en sus instalaciones ubicadas en la zona La Chimba.

