¡Atención! ¿Persistirán los días de lluvia y en qué regiones? Esto dice el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta Naranja por lluvias y el posible riesgo de desborde de ríos en Cochabamba y La Paz, el cual está vigente desde este miércoles 1 de octubre hasta el próximo sábado 4.

“Para el periodo del 1 al 4 de octubre, por ascensos de nivel, con posibles desbordes en las cuencas de los ríos Beni (cabecera), Chapare y Caine”, señala el boletín publicado por el Senamhi.

Departamentos bajo alerta

Cochabamba: la alerta rige para los ríos Chapare, Corani, Caine, Sichez y Rocha que afectarán a los poblados de Villa Tunari, Puerto San Pedro, Santa Rosa del Chapare, Colomi, Corani, Cliza, Arbieto, Tarata, San Benito, Punata, Arani, Sacaba, Colcapirua, Quillacollo y comunidades cercanas.

La Paz: la alerta está vigente para los ríos Ichara, Khatu, Miguillas, Luribay, Sahapaki, Tamampaya, Solacama, Unduavi, Chulumani, Taquesi, Boopi, Zongo, Tipuani, Mapiri, Consata, Charazani, Atén, Coroico y Yara.

Autoridades piden a la población tener precaución y evitar circular por cercanías de los ríos en estos departamentos.

