Sube a 69 la cifra de fallecidos por el fuerte terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

El potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió Filipinas este pasado martes, todavía sigue registrando personas fallecidas, y en las últimas horas, autoridades informaron que ya se contabilizaron al menos 69 muertos.

Miles de residentes del norte de la provincia pasaron la noche a la intemperie por el miedo a más derrumbes tras varias réplicas que se reportaron.

"El suelo seguía temblando y oíamos todo el tiempo voces de niños asustados llorando a nuestro alrededor", decía uno de los vecinos, todavía atemorizado por la catástrofe.

Medios locales han descrito escenas caóticas en los hospitales y las autoridades solicitaron voluntarios con experiencia médica para ayudar a atender a los heridos. El terremoto también provocó cortes de electricidad y de agua en varios municipios.

También se publicaron imágenes de cadáveres en bolsas, los cuales eran alineados en la calle, mientras la población todavía continuaba en pánico debido a las réplicas del terremoto.

El ejército filipino desplegó durante la jornada a sus tropas, incluida a la fuerza aérea, para apoyar las labores de socorro. En los operativos de rescate también participaron las retroexcavadoras y perros rastreadores.

Filipinas se encuentra dentro del Anillo de Fuego, el lugar con mayor actividad sísmica del mundo, geológicamente inestable, por lo que son frecuentes los terremotos y erupciones volcánicas.

Mira la programación en Red Uno Play