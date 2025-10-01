TEMAS DE HOY:
Internacional

Sube a 69 la cifra de fallecidos por el fuerte terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas

La mayor cantidad de las víctimas se registraron en la región de Bogo, una de las zonas más cercanas al epicentro del movimiento telúrico.

Silvia Sanchez

01/10/2025 11:03

Filipinas

El potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió Filipinas este pasado martes, todavía sigue registrando personas fallecidas, y en las últimas horas, autoridades informaron que ya se contabilizaron al menos 69 muertos.

Miles de residentes del norte de la provincia pasaron la noche a la intemperie por el miedo a más derrumbes tras varias réplicas que se reportaron.

"El suelo seguía temblando y oíamos todo el tiempo voces de niños asustados llorando a nuestro alrededor", decía uno de los vecinos, todavía atemorizado por la catástrofe.

 

Medios locales han descrito escenas caóticas en los hospitales y las autoridades solicitaron voluntarios con experiencia médica para ayudar a atender a los heridos. El terremoto también provocó cortes de electricidad y de agua en varios municipios.

También se publicaron imágenes de cadáveres en bolsas, los cuales eran alineados en la calle, mientras la población todavía continuaba en pánico debido a las réplicas del terremoto.

El ejército filipino desplegó durante la jornada a sus tropas, incluida a la fuerza aérea, para apoyar las labores de socorro. En los operativos de rescate también participaron las retroexcavadoras y perros rastreadores.

Filipinas se encuentra dentro del Anillo de Fuego, el lugar con mayor actividad sísmica del mundo, geológicamente inestable, por lo que son frecuentes los terremotos y erupciones volcánicas.

