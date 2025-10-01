Ministro de Gobierno aclara que sigue vigente la orden de aprehensión contra uno de los hijos de Arce

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este miércoles que la Policía aún no fue notificada de manera formal sobre el desistimiento presentado por Mary C. C. B. en el proceso por violencia familiar contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, y aclaró que hasta el momento la orden de aprehensión continúa en vigencia.

“De manera formal la Policía aún no ha sido notificada con este desistimiento que ha sido presentado el día de ayer, sin embargo, una vez que se establezca la coordinación, ustedes conocen este caso también ha sido declarado en reserva, por lo cual a través de la instancia correspondiente se emitirán los informes. Hasta el momento la orden de aprehensión continúa en vigencia”, explicó Ríos en conferencia de prensa.

Mary C. C. B. presentó un memorial dirigido a la fiscal asignada al caso, Jéssica Echevarría, en el que manifestó su decisión de desistir de la denuncia, argumentando que aceptó las disculpas de su expareja. En el documento, la mujer aseguró que la determinación fue asumida de manera “libre y voluntaria” y sin “presión, coacción, intimidación o amenaza alguna”.

Por este caso, la Policía ya había activado la búsqueda de Arce Mosqueira, luego de que no se presentara a la convocatoria de la Fiscalía para brindar su declaración. Días atrás, la fiscal Echevarría había anticipado que, aun en caso de desistimiento por parte de la víctima, la investigación debía continuar conforme a norma.

Mire el video:

