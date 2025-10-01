Adolescente de 16 años es detenido por posesión de drogas y arma de fuego en Oruro

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia determinó la detención preventiva del adolescente E.S.O., de 16 años, en el Centro de Reintegración Social “Renacer”, tras ser sorprendido en posesión de sustancias controladas y un arma de fuego. El caso fue activado por el Ministerio Público luego de la denuncia presentada por la madre del menor, quien encontró entre sus pertenencias marihuana, pastillas psicotrópicas (diazepam) y un revólver calibre 22.

La denuncia de la madre fue determinante para la activación del proceso investigativo. “La progenitora del menor actuó con responsabilidad al advertir la gravedad de la situación. A partir de su denuncia, se procedió con la aprehensión y la audiencia de medidas cautelares, donde el juez de la Niñez y Adolescencia determinó su internación preventiva en el centro especializado”, precisó Morales.

Según las investigaciones preliminares, el menor tenía en su poder un sobre con marihuana y varios blísters de diazepam, los cuales fueron encontrados por su madre, quien alertó inmediatamente a las autoridades policiales. La rápida intervención de los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) permitió la incautación de las sustancias y el arma de fuego, que no contaba con proyectiles en la recámara.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el origen de las sustancias controladas y del arma de fuego en posesión del adolescente. Asimismo, se trabaja para establecer si existen otros implicados o redes de tráfico que hayan influido en la conducta del menor. Este caso pone en evidencia la importancia de la denuncia oportuna y la cooperación de la ciudadanía en la lucha contra el microtráfico de drogas y la prevención del delito entre adolescentes.

