Policial

Adolescente de 16 años es detenido por posesión de drogas y arma de fuego en Oruro

La denuncia de la madre fue determinante para la activación del proceso investigativo. “La progenitora del menor actuó con responsabilidad al advertir la gravedad de la situación". 

Hans Franco

01/10/2025 11:09

Foto: Oruro: Adolescente de 16 años es detenido por posesión de drogas
Oruro

Escuchar esta nota

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia determinó la detención preventiva del adolescente E.S.O., de 16 años, en el Centro de Reintegración Social “Renacer”, tras ser sorprendido en posesión de sustancias controladas y un arma de fuego. El caso fue activado por el Ministerio Público luego de la denuncia presentada por la madre del menor, quien encontró entre sus pertenencias marihuana, pastillas psicotrópicas (diazepam) y un revólver calibre 22.

La denuncia de la madre fue determinante para la activación del proceso investigativo. “La progenitora del menor actuó con responsabilidad al advertir la gravedad de la situación. A partir de su denuncia, se procedió con la aprehensión y la audiencia de medidas cautelares, donde el juez de la Niñez y Adolescencia determinó su internación preventiva en el centro especializado”, precisó Morales.

Según las investigaciones preliminares, el menor tenía en su poder un sobre con marihuana y varios blísters de diazepam, los cuales fueron encontrados por su madre, quien alertó inmediatamente a las autoridades policiales. La rápida intervención de los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) permitió la incautación de las sustancias y el arma de fuego, que no contaba con proyectiles en la recámara.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el origen de las sustancias controladas y del arma de fuego en posesión del adolescente. Asimismo, se trabaja para establecer si existen otros implicados o redes de tráfico que hayan influido en la conducta del menor. Este caso pone en evidencia la importancia de la denuncia oportuna y la cooperación de la ciudadanía en la lucha contra el microtráfico de drogas y la prevención del delito entre adolescentes.

 

