Fiscalía se opone a pedido de libertad de Antonio Parada en el caso 'Ítems fantasmas'

La fiscal de materia, Yolanda Aguilera, informó que Antonio Parada Vaca, principal acusado en el caso de los “ítems fantasmas”, presentó un recurso solicitando la cesación de su detención preventiva. La audiencia fue instalada, pero quedó en cuarto intermedio.

“El día de ayer nos notificaron para esta audiencia donde el ciudadano Antonio Parada Vaca ha solicitado la cesación a su libertad preventiva. Estamos presentes, el Ministerio Público va a oponerse a esta medida teniendo en cuenta que él ha sido extraditado y ha llegado en el mes de mayo, no lleva más de cuatro meses detenido y obviamente vamos a estar presentes para hacer nuestra oposición fundada”, declaró Aguilera a la Red Uno.

La fiscal recordó que el juicio ya fue iniciado, aunque las audiencias permanecen paralizadas desde hace más de un año. No obstante, sostuvo que existen pruebas suficientes para sustentar una sentencia en contra de los acusados.

“Esperamos que se lleve adelante el juicio y que finalmente se dicte una sentencia en este proceso”, agregó Aguilera.

El caso de los “ítems fantasmas” involucra un presunto desfalco millonario en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra mediante la creación de contratos laborales irregulares.

