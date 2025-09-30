TEMAS DE HOY:
Hallan un cuerpo desmembrado exsacerdote uruguayo Chofer muere aplastado por su auto

33ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Caso Botrading: gerente de industrialización declaró ante la Fiscalía y se espera a otros implicados

El jurista agregó que hasta el momento se desconoce el paradero del gerente general, Omar Alarcón, quien no pudo ser notificado pese a contar con una alerta migratoria vigente.

Hans Franco

30/09/2025 12:34

Foto: Caso Botrading: gerente de industrialización declaró ante la Fiscalía (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

El abogado Curmi Rocha, demandante en el caso Botrading, informó este martes que Gabriela Delgadillo, gerente de Industrialización de YPFB, declaró ante la Fiscalía en el marco de las investigaciones.

“Se encuentra prestando su declaración una de las denunciadas que es la señora Gabriela Delgadillo, gerente de Industrialización que estaría prestando su declaración; asimismo, tenemos entendido que en el transcurso de la tarde el señor Julio Camargo, gerente de Refinación, estaría haciendo su declaración igualmente por el tema Botrading”, señaló Rocha a la Red Uno.

El jurista agregó que hasta el momento se desconoce el paradero del gerente general, Omar Alarcón, quien no pudo ser notificado pese a contar con una alerta migratoria vigente.

El caso Botrading involucra a altos ejecutivos de YPFB y es investigado por la presunta comisión de irregularidades en contratos y operaciones vinculadas a la comercialización de hidrocarburos.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD