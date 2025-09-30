Caso Botrading: gerente de industrialización declaró ante la Fiscalía y se espera a otros implicados

El abogado Curmi Rocha, demandante en el caso Botrading, informó este martes que Gabriela Delgadillo, gerente de Industrialización de YPFB, declaró ante la Fiscalía en el marco de las investigaciones.

“Se encuentra prestando su declaración una de las denunciadas que es la señora Gabriela Delgadillo, gerente de Industrialización que estaría prestando su declaración; asimismo, tenemos entendido que en el transcurso de la tarde el señor Julio Camargo, gerente de Refinación, estaría haciendo su declaración igualmente por el tema Botrading”, señaló Rocha a la Red Uno.

El jurista agregó que hasta el momento se desconoce el paradero del gerente general, Omar Alarcón, quien no pudo ser notificado pese a contar con una alerta migratoria vigente.

El caso Botrading involucra a altos ejecutivos de YPFB y es investigado por la presunta comisión de irregularidades en contratos y operaciones vinculadas a la comercialización de hidrocarburos.

