“Hoy se define acción de libertad”: cívicos acusan al Gobierno de poner en riesgo la vida de pacientes renales

Más de dos mil pacientes renales en el departamento de Santa Cruz se encuentran en una situación crítica y ven en riesgo su vida debido a la falta de pagos del Gobierno a los centros de salud, lo que pone en duda la continuidad de sus sesiones de diálisis.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, recordó que este martes vence el plazo de 24 horas para que la justicia se pronuncie sobre la acción de libertad interpuesta en favor de los enfermos renales, quienes hasta ayer mantenían una huelga de protesta en la Plaza 24 de Septiembre.

“Hoy vence el plazo porque son 24 horas como manda la norma para una acción de libertad. Esta acción de libertad tendrá que ser resuelta el día de hoy, no hay una segunda audiencia, no hay cuarto intermedio”, declaró Cochamanidis en entrevista con El Mañanero.

El dirigente cívico enfatizó que la responsabilidad recae en el nivel central del Estado, señalando al presidente Luis Arce, al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y a la ministra de Salud, María Renée Castro.

“Aquí corre peligro la vida de cada uno de los enfermos. Son más de dos mil pacientes renales en Santa Cruz y corren riesgo su vida si no hacen las diálisis”, advirtió.

Según Cochamanidis, el Ministerio de Salud ya habría realizado las solicitudes de pago, pero el Ministerio de Economía aún no efectivizó los desembolsos, que superarían los seis meses de deuda con centros públicos y privados de salud.

La medida de presión que se extendió por 12 días fue levantada temporalmente, pero la solución depende de que la justicia y el Gobierno actúen de inmediato. “Si la justicia actúa medianamente coherente, tiene que hoy conminar a que de una vez salgan los pagos para los centros de salud privados”, agregó Cochamanidis.

A nivel nacional, se estima que cerca de 10.000 personas dependen del servicio público de diálisis. Para los pacientes, cada sesión es cuestión de vida o muerte, por lo que la resolución de esta crisis se convierte en una carrera contrarreloj.

