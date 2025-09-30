Bernardo Lopes, nacido en Santa Isabel de São Gonçalo, Río de Janeiro, vivió un episodio que marcó su vida desde temprana edad: a solo un año, una olla con agua hirviendo cayó sobre su rostro y cuerpo, provocándole quemaduras severas. Tras siete meses de hospitalización y múltiples cirugías reconstructivas, logró recuperarse, enfrentando las secuelas físicas con determinación y coraje, según reportan diarios internacionales.

De acuerdo al Diario Emisoras Unidas, a pesar de las dificultades, el amor de Bernardo por el fútbol nunca se apagó. Gracias al apoyo de su tío Rodrigo, quien lidera un proyecto social en la comunidad, se inscribió en la escuela de fútbol CT Menino de Ouro. Allí su talento llamó la atención de los ojeadores, lo que le permitió realizar pruebas exitosas para ingresar a Botafogo.

Recientemente, Bernardo debutó oficialmente en el equipo Sub-11 del club carioca. Su historia, marcada por la superación personal, ha sido difundida ampliamente en redes sociales, inspirando a otros jóvenes a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos.

Hoy, su imagen y sus cicatrices son un recordatorio de que la adversidad no detuvo su pasión ni su objetivo de convertirse en futbolista profesional. Lopes se prepara para continuar su desarrollo en las categorías juveniles de Botafogo, demostrando que la resiliencia y el esfuerzo pueden transformar una tragedia en una historia de esperanza y éxito.

