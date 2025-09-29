Oriente no pudo en su visita a The Strongest en La Paz y cayó 2-0

The Strongest aprovechó su localía en el estadio Hernando Siles de La Paz y se impuso por 2-0 a Oriente Petrolero, en un partido correspondiente a la fecha 23 de la División Profesional. Los goles llegaron por intermedio de Andrés Chávez, quien abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo con un cabezazo preciso y amplió la ventaja al minuto 1 de la segunda etapa.

El atacante atigrado fue elegido el mejor jugador del encuentro, destacando no solo por sus goles sino también por sus intentos al arco rival. Además, la defensa del local, liderada por Fran Supayabe, mostró solidez durante todo el partido.

El técnico de The Strongest, Joaquín Monasterios, alineó un 4-3-3 que combinó experiencia y velocidad en el ataque, mientras que Oriente Petrolero, dirigido por Álvaro Peña, intentó reaccionar con un esquema 4-4-2, pero no logró generar peligro suficiente para cambiar el marcador.

Con esta victoria, The Strongest llega a 49 puntos y se mantiene en la segunda posición del torneo, mientras que Oriente se queda en el décimo lugar con 27 unidades.

