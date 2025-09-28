Aurora resbala en la cornisa del descenso de categoría, tras caer de local con Nacional

Cuando se requería un triunfo que mantenga en pie de lucha a Aurora, Nacional Potosí despedazó cualquier pretensión del rival con la conquista de un triunfo por 2-1, en el estadio Félix Capriles, la noche de este sábado, dando un golpe que compromete de gravedad al cuadro valluno en la zona del descenso directo de categoría.



Nacional Potosí reaccionó en el momento menos esperado, en un escenario impensado y contra un rival que tenía la balanza inclinada de su lado antes del inicio de las acciones; sin embargo, los roles se revirtieron, con el equipo de la Villa Imperial saltando a la novena ubicación, con 27 puntos.



Aurora quedó contra la pared. De los menos 33 puntos que debe descontar por el castigo que carga, tiene 28 unidades cubiertas, faltando cinco. Encima de esto, el Equipo del Pueblo debe mirar la campaña de Wilstermann (comprometido con el indirecto), que tiene 11 unidades y con ocho fechas por jugarse, el sendero se estrecha para el elenco aurorista.



La banda roja colocó el 1-0, a los 37 minutos, con un remate de derecha, dentro del área, sacando provecho a una asistencia de parte de Maximiliano Núñez, encontrando una débil resistencia de parte de los locales.



El segundo gol de los visitantes fue anotado por Andrés Torrico, a los 65 minutos, ganando el control de la pelota ante un adversario y emprendió una carrera hacia el arco para definir con la derecha (2-0).



El Equipo del Pueblo tuvo la chance de descontar con un lanzamiento penal, por una infracción de Oscar Baldomar sobre Rodrigo Ramallo. El mismo Ramallo se encargó de la ejecución con un disparo que fue atajado por el arquero Pedro Galindo, lanzándose a su izquierda.



Ramallo pudo cobrarse la revancha con la anotación del descuento, a los 93´, con un tiro libre ejecutado con excelencia, enviando la pelota por encima de la barrera y hacia el ángulo superior derecho (2-1)-



Para rematar una mala noche, Aurora sufrió la expulsión del delantero Leonardo Viviani, a los 101 minutos, siendo una baja para la siguiente fecha, cuando los errores no están permitidos.



