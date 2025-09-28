El “Inde” gana con remontada en tres minutos a Tomayapo de Tarija

Independiente guardó la efectividad para la recta final del partido que jugó frente a Real Tomayapo para anotar un triunfo por 2-1, la tarde de este sábado, en el inicio de la vigésima tercera fecha del Campeonato, convirtiendo los goles en un período de tres minutos, en el estadio Patria, de la Capital del Estado.



El elenco capitalino sigue con el giro futbolístico sorprendente, alcanzando los 30 puntos y convirtiéndose en uno de los aspirantes para agarrar un premio internacional en el Campeonato (torneo largo).



El primer gol fue anotado por Real Tomayapo, a los cinco minutos, con definición de Santiago Cuiza, aprovechando un error defensivo en salida con una descoordinación entre Juan Morales y Rodrigo Ávila con un pase comprometedor.



El elenco tarijeño pudo liquidar el cotejo en el complemento, con ocasiones de peligro, pero la jugada de gol fue anulada por una posición antirreglamentaria, esa decisión arbitral fue un golpe anímico al lado de Real Tomayapo, que prefirió bajar la presión y conformarse con la mínima diferencia.



Sin embargo, la marcación fue soltada, un error imperdonable en el lado de los visitantes, que dejaron sueltos a Willie Barbosa y a Oscar Villalba, en jugadas similares, con balón detenido y con remates de cabeza.



Barbosa anotó el empate, a los 82 minutos, y Villalba colocó la remontada, a los 85 minutos. Hasta ahí quedó la ilusión de Real Tomayapo de reponerse en el torneo y en el lado contrario, la satisfacción prosigue con el trabajo del entrenador René Hinojosa, pese a los problemas económicos.

