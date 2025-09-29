La jornada 23 del torneo todos contra todos del fútbol boliviano tendrá hoy partidos de alto voltaje. El plato fuerte será el clásico nacional entre The Strongest y Oriente Petrolero, que se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz desde las 15:00, con ambos equipos en la búsqueda de puntos decisivos para sus aspiraciones en el certamen.

Más tarde, a las 17:30, Always Ready visitará a Real Oruro en el Jesús Bermúdez, en un choque que promete emociones por la pelea en la zona alta de la tabla.

El cierre de la fecha se dará a las 20:30 en El Alto, donde ABB recibirá a Guabirá en un compromiso que puede ser determinante para las posiciones de ambos clubes en el campeonato.

Cada uno de estos encuentros será crucial en la recta final del torneo, donde los equipos afinan sus estrategias para no perder terreno en la lucha por el título y la clasificación internacional.

