TEMAS DE HOY:
Santa Cruz robo de vivienda avasallamiento de tierras

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Con un hombre menos, Guabirá remontó y venció 3-2 a Always en un partido emocionante

Los azucareros lograron imponerse 3-2 en Montero y consolidan su primer lugar en el Grupo D del torneo por series.

Martin Suarez Vargas

03/10/2025 12:24

Escuchar esta nota

Guabirá prolongó su gran momento en la División Profesional con una victoria agónica frente a Always Ready, en un partido que mantuvo a los hinchas al borde del asiento en Montero. El duelo, correspondiente a la octava fecha del torneo por series de la Copa Bolivia, terminó 3-2 a favor de los locales.

El equipo dirigido por Marcelo Fabián Straccia consiguió los tres goles que aseguraron el triunfo gracias a Sergio Gil (50’), Neto Acará (64’) y Cristian Barcos, quien anotó de penal a los 86 minutos. Por su parte, Always Ready abrió el marcador con el tanto del juvenil Jesús Maraude a los 10 minutos y logró empatar parcialmente con un golazo de Fernando Saucedo a los 67’.

Con este resultado, Guabirá mantiene una ventaja de seis puntos sobre su escolta y sigue firme en la cima del Grupo D con 17 unidades. Always Ready, en cambio, se ubica segundo en el Grupo B con 11 puntos, buscando recuperarse en las próximas jornadas.

El triunfo refleja la solidez del equipo azucarero y su capacidad de mantener la intensidad hasta los últimos minutos, consolidándose como uno de los protagonistas destacados del torneo por series.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD