Con un hombre menos, Guabirá remontó y venció 3-2 a Always en un partido emocionante

Guabirá prolongó su gran momento en la División Profesional con una victoria agónica frente a Always Ready, en un partido que mantuvo a los hinchas al borde del asiento en Montero. El duelo, correspondiente a la octava fecha del torneo por series de la Copa Bolivia, terminó 3-2 a favor de los locales.

El equipo dirigido por Marcelo Fabián Straccia consiguió los tres goles que aseguraron el triunfo gracias a Sergio Gil (50’), Neto Acará (64’) y Cristian Barcos, quien anotó de penal a los 86 minutos. Por su parte, Always Ready abrió el marcador con el tanto del juvenil Jesús Maraude a los 10 minutos y logró empatar parcialmente con un golazo de Fernando Saucedo a los 67’.

Con este resultado, Guabirá mantiene una ventaja de seis puntos sobre su escolta y sigue firme en la cima del Grupo D con 17 unidades. Always Ready, en cambio, se ubica segundo en el Grupo B con 11 puntos, buscando recuperarse en las próximas jornadas.

El triunfo refleja la solidez del equipo azucarero y su capacidad de mantener la intensidad hasta los últimos minutos, consolidándose como uno de los protagonistas destacados del torneo por series.

