Mark Zuckerberg anuncia que “en el futuro, la gente no tendrá televisores”

En un reciente episodio del pódcast Colin and Samir, Mark Zuckerberg desató un debate global al anticipar un cambio radical en los hogares del futuro: la desaparición del televisor como centro del entretenimiento familiar. El CEO de Meta aseguró que este dispositivo, símbolo de la vida moderna durante más de medio siglo, está condenado a perder protagonismo frente a una nueva generación de tecnología inmersiva.

Zuckerberg fue categórico. En su opinión, los avances en realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) transformarán por completo la manera en que consumimos contenido audiovisual. La lógica detrás de su predicción es simple: si hoy el televisor domina gracias a su pantalla física, mañana ese formato será insuficiente frente a experiencias personalizables, portátiles e ilimitadas.

Las gafas de VR y AR, señaló, permiten crear pantallas virtuales en cualquier lugar, sin depender de muebles, paredes o espacios específicos. Según su visión, ver una serie o un partido de fútbol dejará de estar condicionado por un aparato fijo. “Podrás chasquear los dedos y hacer aparecer una pantalla estés donde estés”, afirmó.

Aunque su declaración pareció anunciar el fin del televisor tradicional, Zuckerberg aclaró que no desaparecerá por completo. Lo comparó con la llegada del teléfono móvil: pese a su éxito masivo, no eliminó el uso de las computadoras, pero sí cambió la jerarquía de los dispositivos.

El televisor, entonces, seguirá existiendo, pero ya no será el rey del entretenimiento, sino un accesorio más entre muchas opciones. “Pienso que las cosas físicas seguirán teniendo valor por un tiempo”, admitió, dejando claro que la transición será gradual.

Para Zuckerberg, no hay dudas: las gafas VR y AR serán el dispositivo que dominará el futuro del consumo audiovisual. Su capacidad para crear entornos inmersivos, proyectar pantallas gigantes, ofrecer contenido 3D e integrar interacción en tiempo real hace que, según él, superen cualquier característica de los televisores actuales.

Sin embargo, también reconoció el principal obstáculo: el precio.

Las gafas disponibles hoy siguen siendo costosas y no han alcanzado la popularidad que se pronosticaba hace una década. Pero el CEO de Meta es optimista: con el avance tecnológico y la reducción de costos, la adopción masiva será inevitable. “En algunos años, podrían ser más accesibles para el público”, aseguró.

¿El principio del fin del televisor?

La apuesta de Zuckerberg no es menor. Si su predicción se cumple, los hogares podrían dejar atrás uno de sus objetos más icónicos para dar paso a un futuro en el que la pantalla se proyecta en el aire, se ajusta al tamaño que el usuario desee y lo acompaña a cualquier parte.

El debate está abierto: ¿estamos ante el final de un símbolo del siglo XX o ante otra predicción futurista que tardará décadas en hacerse realidad?

