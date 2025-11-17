Jubilados exigen intervención y auditoría por el manejo de aportes en la Gestora Pública

La Confederación Nacional de Jubilados se declaró en estado de emergencia y exigió una intervención técnica y auditorías urgentes a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. El sector busca verificar la situación actual y el manejo de los aportes de todos los trabajadores bolivianos.

“Estamos pidiendo la intervención técnica, la auditoría interna y externa. Queremos que nos muestren esos contratos, las inversiones que se han realizado. La plata de los bolivianos no puede ser desfalcada”, expresó, ante la prensa local este lunes, Rodolfo Ayala, representante de los jubilados, remarcando la profunda preocupación del sector.

Denuncias de mal manejo y acciones legales

El dirigente anunció que, además de la exigencia de fiscalización, el sector iniciará procesos legales contra exautoridades del Ministerio de Economía, de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), y otras instancias, por presunto “mal manejo” de los fondos de pensiones, informa ABI.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo asumió la totalidad de las operaciones del sistema de pensiones en mayo de 2023. Desde esa fecha, la entidad es responsable de dos funciones críticas: pagar las pensiones a los jubilados; y recibir los aportes de los empleadores destinados a la jubilación de los trabajadores activos.

La Confederación de Jubilados subraya la necesidad de transparencia inmediata, temiendo por la seguridad y rentabilidad de los fondos que garantizan la jubilación de millones de bolivianos.

