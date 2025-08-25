¿Quién es Darwin Ugarte, nuevo gerente general de la Gestora Pública?

Este lunes fue posesionado Darwin Ugarte Ontiveros como el nuevo general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo. El acto fue precedido por el ministro de El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, luego de la sorpresiva renuncia de Jaime Durán.

Tras ser posesionado, Ugarte expresó que continuará con el proceso iniciado considerando que la Gestora Pública es una de las empresas más importantes del país. “Predispuestos (…) para continuar y mejorar este proceso, siempre en beneficio del país”, expresó.

¿Quién es Darwin Ugarte Ontiveros?

Ugarte tiene formación de economista en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), cuenta con una maestría en Economía y Estadística de la Universidad Libre de Bruselas y un Doctorado en Economía de la Escuela de Economía de Lovaina en Bélgica.

Desempeñó funciones como Gerente General en Unibienes S.A. y ejerció como director en el Banco Central de Bolivia (BCB) y en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV). Fue economista de la Unidad de Análisis y Estudios Fiscales del Ministerio de Economía y en la Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE) del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Fue profesor y jefe de carrera de Economía de la Universidad Privada Boliviana en La Paz.

