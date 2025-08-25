Darwin Ugarte asume como nuevo gerente de la Gestora Pública, tras sorpresiva renuncia de Jaime Durán

De manera sorpresiva, se conoció este lunes la renuncia de Jaime Durán al cargo de gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, dimisión que, según trascendió, ya fue aceptada.

Marcelo Montenegro, ministro de Economía, posesionó a Darwin Ugarte como nuevo gerente de la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo.

Ugarte, al momento de ser posesionado señaló que continuará con el proceso iniciado considerando que la Gestora Pública es una de las empresas más importantes del país.

Durán había asumido la gerencia el 18 de mayo de 2021, cuando los aportes de las AFP privadas pasaron a la administración estatal. Según versiones extraoficiales, presentó su carta de renuncia argumentando motivos personales y haber cumplido los objetivos trazados al inicio de su gestión.

El pasado 20 de agosto, la Gestora presentó su informe correspondiente al mes de julio de 2025, donde destacó que los fondos de inversión del Sistema Integral de Pensiones (SIP) alcanzaron los Bs 198.533 millones, lo que representa un crecimiento del 20% (equivalente a Bs 33.564 millones) en dos años y dos meses.

