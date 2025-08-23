Joel Callaú asume el como nuevo director Ejecutivo de la ANH

Joel Callaú Justiniano fue posesionado como nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) este viernes, en un acto encabezado por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo.

El ministro destacó que esta designación ocurre en un momento clave, cuando la distribución y comercialización de carburantes exige mayor control y fiscalización por parte del ente regulador.

Durante el acto, Gallardo reiteró que el Gobierno mantiene su compromiso de garantizar el abastecimiento de combustibles, pese a dificultades como el rechazo de créditos en la Asamblea Legislativa, que, según dijo, responde a posiciones políticas que afectan a la población.

“Podemos encontrar soluciones eficientes para disminuir las filas, reducir la repetitividad y optimizar los mecanismos de control”, afirmó.

Por su parte, Callaú aseguró que trabajará de forma coordinada con el Ministerio de Hidrocarburos y con YPFB, considerado el brazo operativo del Estado en el sector, para cumplir con las atribuciones constitucionales de la ANH.

“Regularemos, controlaremos y fiscalizaremos toda la cadena de hidrocarburos. Aportaré todo lo que esté a mi alcance para garantizar el abastecimiento a la población como corresponde”, declaró la nueva autoridad.

