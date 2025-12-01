Un aparatoso accidente se registró este martes en la zona del octavo anillo y avenida Libertadores, en Santa Cruz, donde un camión terminó estrellándose contra una estructura metálica y arrastrando parte del tendido eléctrico.

El hecho dejó sin suministro de energía a varios vecinos del sector y provocó daños de consideración tanto en el ornato público como en el propio motorizado.

Fuerte accidente deja a un barrio sin luz tras colisión de un camión contra una estructura metálica. FOTO: NTV/RED UNO.

Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo. Tampoco se ha confirmado si existen personas heridas, aunque las imágenes compartidas por vecinos evidencian un fuerte impacto y el desplome parcial de un poste de alumbrado.

Se aguarda que en las próximas horas las autoridades correspondientes emitan un informe oficial que esclarezca lo ocurrido y establezca las responsabilidades, además de informar el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio eléctrico.

