01/12/2025 16:02
Un aparatoso accidente se registró este martes en la zona del octavo anillo y avenida Libertadores, en Santa Cruz, donde un camión terminó estrellándose contra una estructura metálica y arrastrando parte del tendido eléctrico.
El hecho dejó sin suministro de energía a varios vecinos del sector y provocó daños de consideración tanto en el ornato público como en el propio motorizado.
Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron al conductor a perder el control del vehículo. Tampoco se ha confirmado si existen personas heridas, aunque las imágenes compartidas por vecinos evidencian un fuerte impacto y el desplome parcial de un poste de alumbrado.
Se aguarda que en las próximas horas las autoridades correspondientes emitan un informe oficial que esclarezca lo ocurrido y establezca las responsabilidades, además de informar el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio eléctrico.
