Santistevan: “La Gestora siempre funcionó de forma ilegal y sin directorio”

Tras la sorpresiva renuncia de Jaime Durán como gerente de la Gestora Pública de Seguridad Social a Largo Plazo, el analista político José Luis Santistevan advirtió sobre la grave crisis institucional que atraviesa esta entidad que administra más de 30 mil millones de dólares pertenecientes a 2,5 millones de asegurados.

“La Gestora fue una de las instituciones destruidas por el gobierno. Siempre observamos que debía funcionar de acuerdo a la Ley 065, con un directorio de cinco miembros, como el Banco Central. Sin embargo, lo hicieron bajo una disposición transitoria, operando al margen de la norma”, afirmó Santistevan.

El analista sostuvo que la falta de institucionalidad ha puesto en riesgo la transparencia del sistema de pensiones y responsabilizó directamente al presidente y al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, por las consecuencias de una gestión carente de controles y legalidad. “Lo que ha sucedido es una renuncia y un abandono de funciones. El presidente tendrá que responder por todo el sistema de pensiones”, advirtió.

“Ojalá que los recursos de los jubilados no se hayan despilfarrado, pero igual tienen que responder por sus actos ”, sentenció. "La Gestora siempre funcionó de forma ilegal y se basaron en una disposición transitoria para operar sin directorio", agregó.

La renuncia de Durán, fechada el pasado 20 de agosto pero conocida públicamente este lunes, se produce en medio de crecientes cuestionamientos a la forma en que opera la Gestora. Su reemplazante, Darwin Ugarte, fue posesionado por el ministro Montenegro sin que hasta la fecha se conforme el directorio previsto por ley.

Ante este panorama, Santistevan hizo un llamado a la futura Asamblea Legislativa: “Se espera que la próxima Cámara de Diputados conforme las ternas para los cinco directores, se institucionalice la Gestora como corresponde y el nuevo gerente sea designado mediante concurso de méritos", finalizó.

