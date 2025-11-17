Alarmados por el llanto, los vecinos del Distrito 2 de El Alto grabaron y denunciaron que un menor fue agredido por su padre. El menor tiene cuatro días de impedimento y el agresor fue enviado a la cárcel de Patacamaya para cumplir cinco meses de detención preventiva.

“Los vecinos escucharon los gritos y llanto del niño y posteriormente grabaron un video donde se evidencia la agresión sufrida por el niño con un objeto y también fue inmerso en un turril, aparentemente con agua”, informó Cristhian Chipana, director de Género, Niñez y Atención Integral.

Tras la intervención de la Defensoría, se logró el rescate de un niño de 11 años y su hermano menor.

Un examen médico forense determinó cuatro días de impedimento para el menor de 11 años y, según el informe psicológico, se puede evidenciar que no sería la primera vez que el niño fue agredido.

El padre agresor fue aprehendido y en las próximas horas será enviado a la cárcel donde cumplirá cinco meses de detención preventiva en el penal de Patacamaya.

