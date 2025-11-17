Ministerio Público alista imputación formal contra Huarachi; pedirán detención preventiva

Luego de que el Ministerio Público emitiera un mandamiento de aprehensión en contra del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, el fiscal Aldo Meza manifestó que existen otros testigos que estarían siendo citados para prestar su declaración, puesto que el sindicado habría sido acusado de recibir dinero no solo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, sino también de otras instituciones.

De igual manera, el fiscal Meza informó que se emitirá una imputación formal en las próximas horas donde se pedirá la detención preventiva para el exdirigente de la COB.

“Primeramente, se tiene un indicio que implicaría a Huarachi con el exministro Juan Santos Cruz, quien también está siendo investigado en otro proceso; hay testigos que se está citando porque aparentemente no solo habría recibido dinero de este exministerio, sino también de otras instituciones. Se están realizando las citaciones a otras personas que también fueron sindicadas en su momento a efecto de tomar sus declaraciones”, afirmó Meza.

Según la información vertida por el fiscal Meza, la testigo en el caso contra Juan Carlos Huarachi también señaló a otras exautoridades, por lo que no se descarta que se amplíe la investigación contra otras personas.

“El Ministerio Público está actuando de la forma más responsable posible; es por eso que se emitirá un requerimiento de imputación formal en contra del señor Huarachi y será el órgano jurisdiccional quien determine la situación jurídica del mismo. Se tiene 24 horas para remitir la imputación”, explicó el fiscal, aunque señaló que no puede emitir aún un criterio dado que continúa presentando su documentación la defensa técnica.

