Autoridades municipales de Oruro realizaron operativos nocturnos en distintos puntos de la ciudad del Pagador, donde se evidenció el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad y el incumplimiento de normativas por parte de varios establecimientos.

Durante la intervención, las autoridades verificaron que algunos centros nocturnos permitían la presencia de adolescentes dentro de ambientes donde se expendían bebidas alcohólicas.

“Hemos realizado operativos en diferentes lugares, en algunos centros donde se consumen bebidas alcohólicas y se pudo verificar la existencia de menores de edad; algunos que estaban infringiendo horario”, manifestó una de las autoridades a cargo.

Uno de los casos más preocupantes se registró en un café bar, donde se encontró a un menor de tan solo 17 años en evidente estado de ebriedad. Asimismo, otro local continuaba funcionando fuera del horario establecido por la normativa municipal, hecho que llamó la atención de los funcionarios encargados del control.

Como resultado de estas infracciones, se procedió a la clausura de ambos establecimientos.

“Se procedió a la clausura de dos lugares de expendio de bebidas alcohólicas: uno donde estaban menores de edad consumiendo bebidas, y el otro estaba funcionando fuera de horario, en la zona norte de nuestra ciudad”, afirmó la autoridad.

